Die Bundesregierung hat Forderungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach neuen europäischen Gemeinschaftsschulden deutlich zurückgewiesen. Seine Äußerungen lenkten zwei Tage vor dem informellen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zum Thema Wettbewerbsfähigkeit „von dem ab, worum es eigentlich geht: dass wir ein Produktivitätsproblem haben“, hieß es am Dienstag aus Kreisen der Bundesregierung. Es gehe jetzt zunächst um tiefgreifende strukturelle Reformen und die Vervollständigung des Binnenmarkts.