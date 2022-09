Der Europäische Gerichtshof verwirft die deutschen Regeln zur Vorratsdatenspeicherung. Seit fünf Jahren liegen diese auf Eis. Nun steht die Koalition in Berlin vor einer neuen Debatte, wie es weitergeht - auch weil die Richter eine Speicherung in mehreren Fällen erlauben.

Von Kassian Stroh

Neue Runde in einer seit Jahren währenden Debatte: Deutschland muss seine Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung ändern. Das hat am Dienstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden. Eine "allgemeine und unterschiedslose" Speicherung sei unzulässig, eine gezielte aber möglich bei schweren Verbrechen und "unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit". Die deutschen Regelungen liegen seit fünf Jahren auf Eis. Über die Frage, was nun aus dem Urteil folgt, dürfte sich in der Bundesregierung eine neue Auseinandersetzung anbahnen: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plädiert für das umstrittene Instrument für die Strafverfolgungsbehörden, die Koalitionspartner FDP und Grüne lehnen es ab.

Vorratsdatenspeicherung bedeutet, dass Telekommunikationsfirmen Telefon- und Internetverbindungsdaten ihrer Kunden für eine bestimmte Zeit sichern müssen, damit Ermittler bei Bedarf darauf zugreifen können. Über die Frage, bei welchen möglichen Straftaten das erlaubt ist und wie lange die Daten gespeichert werden müssen, wird in Deutschland seit Jahren gerungen. Viele Ermittler und Sicherheitspolitiker sehen darin ein unverzichtbares Instrument im Kampf gegen Terroristen oder organisierte Kriminalität, Bürgerrechtler hingegen halten sie für weitgehend unwirksam oder überzogen, da sie alle Menschen unter Generalverdacht stelle.

Mit ihrem Urteil vom Dienstag bleiben die Richter am EuGH, die über ähnliche Fälle in anderen Ländern bereits entschieden haben, bei ihrer bisherigen Linie: Ohne einen konkreten Anlass zu speichern, verstößt gegen EU-Recht. Denn solche Daten ließen "sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben" zu.

In mehreren Fällen erlauben die Richter eine Datenspeicherung aber: Etwa wenn es um eine ernste "Bedrohung für die nationale Sicherheit" geht, dürfe diese auch allgemein angeordnet werden. Und wenn es um schwere Verbrechen gehe, sei eine gezielte Speicherung zulässig - also bezogen etwa auf konkrete Personen oder auf Orte bei Mobilfunkdaten. Auch das "allgemeine und unterschiedslose" Speichern von IP-Adressen angesurfter Seiten billigt der EuGH bei schweren Verbrechen - in einem "auf das absolut Notwendige begrenzten Zeitraum". Zulässig ist für die Richter auch ein als "Quick Freeze" bezeichnetes Vorgehen: Dass nämlich Standortdaten oder IP-Adressen einzelner Nutzer kurzfristig gesichert werden, sobald gegen sie der Verdacht auf eine schwere Straftat vorliegt.

Zurückgehend auf eine Initiative der EU galt in Deutschland seit 2008 eine Vorratsdatenspeicherung. Firmen mussten damals sieben Monate lang festhalten, wer wann mit wem telefonierte, wer eine E-Mail schrieb oder eine Internetseite aufrief. Im Jahr 2010 verwarf das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz. 2015 wurde daraufhin eine neue Version mit kürzeren Speicherfristen beschlossen. Es folgten juristische Verfahren auf unterschiedlichen Ebenen - und als 2017 das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen die Regelungen für unwirksam erklärte, setzte sie der Bund faktisch aus. Das Bundesverwaltungsgericht legte die Frage schließlich dem EuGH vor.

Nicht zuletzt um sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche besser bekämpfen zu können, will Innenministerin Faeser Strafverfolgungsbehörden durch eine Datenspeicherung ermöglichen, Missbrauchstäter im Netz identifizieren zu können. Ihr Argument: Sie zu bestrafen dürfe nicht durch Datenschutz verhindert werden. Doch das ist umstritten. In ihren Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP im vergangenen Jahr eine eher vage Kompromissformel geschrieben: Man werde "die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können".

Diesen Satz interpretierten die Koalitionäre nun unterschiedlich. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) jubelte über das EuGH-Urteil, dies sei "ein guter Tag für die Bürgerrechte". Die Koalition werde "die anlasslose Vorratsdatenspeicherung nun zügig und endgültig aus dem Gesetz streichen". Buschmann plädiert für ein "Quick Freeze"-Verfahren in Deutschland. Das unterstützt auch Irene Mihalic, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag. "Die Vorratsdatenspeicherung wird seit Jahren nicht angewandt, weil die Union trotz mehrfacher Rechtssprechung wie jetzt beim EuGH, lieber ein totes Pferd geritten hat, als diese Rechtsunsicherheit zu beseitigen", schrieb sie am Dienstag auf Twitter.