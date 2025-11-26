Gleich morgen soll die Ehe auf dem polnischen Standesamt eintragen werden, verkündete das glückliche Paar auf der Plattform X. Aber so schnell wird es für Jakub und Dawid wohl doch nicht gehen. Erst einmal muss das IT-System umgestellt werden. Jakub und Dawid haben vor neun Jahren in Portugal geheiratet, so schildern sie es auf ihrem Blog und in sozialen Medien gern einer größeren Öffentlichkeit. In Polen ist ihre Ehe nicht erlaubt, nicht einmal eine eingetragene Partnerschaft ist möglich.