Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Menschen gestärkt, die sich wegen ihrer Hautfarbe oder ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert fühlen. Zu einem Fall aus Schweden stellten die obersten EU-Richter am Donnerstag klar, dass die Betroffenen das Recht haben, eine Diskriminierung gerichtlich prüfen zu lassen. Im konkreten Fall geht es um einen aus Chile stammenden Mann, der in Schweden lebt. Er war bei einem Flug der schwedischen Airline Braathens einer zusätzlichen Sicherheitskontrolle unterzogen worden. Als Grund nimmt er an, man habe ihn für einen Muslim gehalten.