Der Europäische Gerichtshof (EuGH) tagt meist als Kammer, gelegentlich als Große Kammer mit 15 Richtern. Das Plenum, alle 27 Richterinnen und Richter inklusive Präsident Koen Lenaerts, tritt nur zusammen, wenn es um wirklich Bedeutsames geht. Wie am 21. April, als das höchste Gericht der EU das Urteil im Fall „Kommission gegen Ungarn“ verkündete. Rechtswissenschaftler sprechen von einem historischen, gar „epochalen“ Urteil, einem „integrationsgeschichtlichen Wendepunkt“, der dringend von einer breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen werden müsse.