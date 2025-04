Von Jan Diesteldorf

Robert Habeck mag ein Minister auf Abruf sein, aber noch entscheidet der Grünen-Politiker an der Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums. Einer seiner letzten Termine auf europäischer Bühne führte ihn am Montag nach Luxemburg zum Treffen der für den Handel zuständigen EU-Regierungsvertreter, und das in einem der gefährlichsten Momente für die Weltwirtschaft seit vielen Jahren. „Wenn Europa zusammensteht, sind wir in einer starken Position“, sagte Habeck, als er am Vormittag vor die Kameras trat. „Amerika ist in einer Position der Schwäche.“ Trump, so die Lesart des Vizekanzlers, schwächt mit seinem Zoll-Rundumschlag zuerst das eigene Land. Und die Europäer können sich in Ruhe überlegen, was sie wann tun. Man habe jetzt „keinen Zeitdruck“, sagte Habeck.