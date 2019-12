Die Zahl der illegalen Einreisen aus der Türkei in die Europäische Union ist einem Zeitungsbericht zufolge in diesem Jahr deutlich gestiegen. Zwischen Anfang Januar und Mitte Dezember sei diese um 46 Prozent gestiegen, berichtete Welt unter Berufung auf einen Bericht der EU-Kommission zur Entwicklung der Migration in Europa, der der Zeitung vorliegt. Der Löwenanteil der Migranten aus der Türkei seien in Griechenland angekommen - 67 741 von 70 002 Personen. Die griechische Küstenwache warf dem Blatt zufolge der Türkei vor, in den vergangenen Wochen Flüchtlingsboote, die bereits ausgelaufen waren, nicht gestoppt zu haben, obwohl es möglich gewesen wäre.