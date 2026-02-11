Bevor sie weiterreiste zu den Gipfeltreffen in dieser Woche, sprach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europaparlament in Straßburg. Zuerst erinnerte die CDU-Politikerin daran, was sie mit ihrer „Dringlichkeitsmentalität“ gemeint hat. Geht es nach ihr, hat die Kommission schon einiges geliefert, um Europas Wirtschaft wieder für den globalen Wettbewerb fit zu machen: Unter anderem habe man fünf Handelsabkommen fertig verhandelt, sagte von der Leyen, zehn Vereinfachungsgesetze auf den Weg gebracht, wichtige Gesetze zur Vereinheitlichung der Kapitalmärkte in Europa vorgelegt – und beispiellose Verteidigungsausgaben beschlossen.