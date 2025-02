Die Zahl irregulärer Einreisen in die Europäische Union ist im Januar auf etwas über 13 400 gesunken, gut ein Fünftel (22 Prozent) weniger als im gleichen Monat des Vorjahres. Diese Zahl gab die EU-Grenzschutzbehörde Frontex am Mittwoch bekannt. Demnach kamen die meisten Migranten ohne gültige Papiere auf der Westafrika-Route über die Kanarischen Inseln in die EU. Der zweithäufigste Weg war die östliche Mittelmeer-Route von der Türkei aus. Beide Routen verzeichneten Rückgänge. Den Seeweg vor Westafrika nahmen 4741 Migranten, gut ein Drittel (34 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Im östlichen Mittelmeer stellten die EU-Grenzschützer 3491 irreguläre Einreisen fest, das entspricht einem Minus von einem Fünftel. Auf der Westbalkanroute ging die Zahl der aufgegriffenen Migranten um zwei Drittel (66 Prozent) auf zuletzt 658 zurück.