Manfred Weber (CSU) steht unangefochten an der Spitze der Mitte-Rechts-Parteien in Europa. Anfang der Woche wählten die Abgeordneten der Europäischen Volkspartei EVP im Europaparlament den CSU-Politiker zum fünften Mal zum Vorsitzenden ihrer Fraktion, mit 93,7 Prozent der Stimmen – eine Zahl, die großes Vertrauen beweist. Seit viereinhalb Jahren ist er außerdem Chef der Partei und soll das noch mindestens weitere eineinhalb Jahre bleiben. Dabei werden ihn Altlasten aus der Anfangszeit noch eine Weile beschäftigen: Der damalige EVP-Generalsekretär Thanasis Bakolas hatte zwei griechische Berater zu auffällig hohen Honoraren angeheuert, bei teils unklarer Gegenleistung.

Für diese Vorgänge interessieren sich jetzt Strafermittler. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung in Kooperation mit der niederländischen Investigativplattform Follow the Money und dem griechischen Online-Portal Inside Story geht die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) dem Verdacht nach, es könnten EU-Gelder falsch verwendet worden sein. Im Fokus steht dabei offenbar die Frage, wohin die Beraterhonorare am Ende flossen: Ist damals EU-Geld zur Finanzierung der griechischen Regierungspartei umgeleitet worden?

Firmen der Berater kassierten mehr als eine halbe Million Euro an Honoraren

Als Weber die Parteizentrale übernahm, wollte er die EVP neu ordnen, moderner und fit machen für den EU-Wahlkampf 2024. Bakolas hatte gleichzeitig den Posten als Generalsekretär angetreten, nach 20 Jahren in Diensten der griechischen Regierungspartei Nea Dimokratia. Für die Neuaufstellung der Partei engagierte er in seiner neuen Rolle zwei Berater mit engen Verbindungen zur ND. Deren Firmen kassierten in knapp einem halben Jahr mehr als eine halbe Million Euro an Honoraren, wie aus internen Überweisungsdaten hervorging. Nach Angaben von damals Beteiligten ist teils unklar, wofür genau so viel Geld floss.

Eigentlich erstattet die EU-Parlamentsverwaltung später einen Großteil solcher Honorare, doch diesmal lehnte sie ab. Damit stoppte sie faktisch die Verträge, ließ sie aber auch nicht weiter untersuchen. Jedenfalls meldete die Verwaltung den Vorgang nicht den zuständigen europäischen Ermittlungsstellen. Die erfuhren dennoch davon und eröffneten ein Verfahren auf der Grundlage eines Berichts des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung OLAF.

Paneuropäische Parteien wie die EVP, zu der CDU und CSU gehören, werden zu 90 Prozent mit Steuergeld aus dem EU-Haushalt finanziert. Zehn Prozent steuern die Parteien über Beiträge bei. Offenbar fand die Parlamentsverwaltung die Honorare zu hoch und erstattete nur die ersten 110 000 Euro aus dem Sommer 2022. Dies sei durch eine Restrukturierung der Partei zu rechtfertigen gewesen, hieß es. Die restlichen rund 350 000 Euro musste die EVP selbst zahlen. Weitere Honorare aus dem Jahr 2023 erstatteten die Berater nach eigener Darstellung freiwillig zurück. Einer der beiden beriet zur gleichen Zeit den griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis in dessen Wahlkampf zu Hause, nach eigenen Angaben ehrenamtlich.

Die Staatsanwaltschaft macht unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben zu Details des Verfahrens. Einstweilen bleibt unklar, gegen wen genau wegen welcher Verdachtsmomente ermittelt wird und wie weit die Ermittlungen gediehen sind. Federführend tätig sind OLAF und die Anti-Korruptionsabteilung der belgischen Föderalen Polizei. Auch die lehnten eine Stellungnahme zu dem Fall ab. Einer der Berater teilte auf Anfrage mit, nichts von Ermittlungen zu wissen; der andere reagierte nicht. Im Frühjahr hatten sie bestritten, dass die Honorare einen anderen Zweck gehabt hätten, als ihre Beratungsleistungen zu vergüten.

Für Weber ist der Fall eine politische Hypothek

Bakolas schied Ende April 2025 nach drei Jahren im Amt wieder als Generalsekretär aus. Er reagierte nicht auf eine Anfrage. In einer früheren Stellungnahme hatte er auf die Regeln des Parlaments verwiesen: Alle Finanzentscheidungen aus seiner Amtszeit, auch jene zu den beiden griechischen Beratungsfirmen, seien „vom Europäischen Parlament geprüft und für rechtmäßig und ordnungsgemäß befunden worden“, hatte er mitgeteilt. Weber und das Präsidium hätten die Mandate zurückgezogen, „nachdem es innerhalb der Partei Uneinigkeit darüber gegeben hatte, ob eine ständige Kapazität zur Ausführung von Wahlkampagnen beibehalten werden sollte“.

Manfred Weber überlässt die Kommunikation zu dem Fall der Parteizentrale, die nach eigener Darstellung nicht über die Ermittlungen informiert ist. Weber steht auch keineswegs in Verdacht, direkt an den Vorgängen beteiligt gewesen zu sein. Eine politische Hypothek bedeutet der Fall dennoch: Der EVP-Chef lobte Bakolas nach dessen Wahl auf dem Parteikongress 2022, während Mitsotakis lächelnd im Publikum saß. Er sei „ein hervorragender Manager, ein erfahrener Wahlkämpfer, ein tiefgründiger politischer Denker und einfach ein großartiger Mensch“, sagte Weber über Bakolas. Der EVP-Sieg bei der Europawahl 2024 könnte als Beleg für diese Einschätzung herhalten. Die Ermittlungen sprechen eine andere Sprache.