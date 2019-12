Brüssel (dpa/mv) - Die EU-Kommission hat zurückhaltend auf die US-Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 reagiert. Man prüfe derzeit die möglichen Auswirkungen auf europäische Unternehmen, erklärte die Brüsseler Behörde am Samstag auf Anfrage.

"Prinzipiell lehnt die EU Sanktionen gegen EU-Firmen ab, die rechtmäßige Geschäfte betreiben", betonte ein Sprecher. Ziel der Kommission sei immer gewesen, dass Nord Stream 2 in transparenter und nicht diskriminierender Weise betrieben werde und einer angemessenen Aufsicht unterliege. Mit der 2019 in Kraft gesetzten EU-Gasrichtlinie gebe es nun klare Regeln für alle Pipelines aus Drittländern in den europäischen Gasmarkt.

Die USA hatten Sanktionen gegen Firmen verhängt, die an der Pipeline von Russland nach Deutschland mitbauen. Ziel ist, die Fertigstellung zu stoppen. Im Visier ist die Schweizer Firma Allseas, also ein Unternehmen außerhalb der Europäischen Union.

Für die EU-Kommission ist die Sache heikel. Deutschland steht hinter dem Gasprojekt, doch lehnen es mehrere EU-Staaten vehement ab. Die Kommission forcierte deshalb die Reform der Gasrichtlinie, die den Betrieb der Leitung EU-Regeln unterwerfen soll. Auch darum hatte es jahrelang Streit gegeben.