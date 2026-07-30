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KlimawandelWie die EU als freiwillige Feuerwehr Waldbrände bekämpft

Lesezeit: 3 Min.

Feuerwehrleute und Anwohner kämpfen in der spanischen Provinz Zamora gegen die Brände.
Feuerwehrleute und Anwohner kämpfen in der spanischen Provinz Zamora gegen die Brände. Umit Bektas/REUTERS

Die EU-Kommission unterstützt den Kampf gegen die Flammen mit eigenen Experten und Löschflugzeugen.  Aber sie warnt: Wenn die einzelnen Staaten nichts gegen die Ursachen unternehmen, werden die Brände in den kommenden Jahren nicht mehr zu kontrollieren sein.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

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Die EU führt ihren Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Europa mit den modernsten technischen Mitteln. Bilder des EU-Satellitensystems Copernicus werden verknüpft mit Wettermodellen, Daten zum Zustand der gefährdeten Wälder und vielen anderen Informationen aus ganz Europa. Sie laufen zusammen im Emergency Response Coordination Centre (ERCC), dem Koordinierungszentrum der EU für Katastrophenhilfe, das in einem Bürogebäude im Brüsseler Europaviertel angesiedelt ist. Auf den Heatmaps, die auf Monitoren im „Situation Room“ zu sehen sind, zeichnen sich derzeit riesige dunkelrote Flecken über Frankreich und Spanien ab.

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