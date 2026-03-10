Ursula von der Leyen arbeitet in einem Büro, das im 13. Stockwerk eines Gebäudes im Brüsseler Europaviertel liegt. Sich dort oben aus dem Fenster zu lehnen, kann, nun ja, riskant sein. Genau das allerdings hat die Präsidentin der Europäischen Kommission am Montag getan: In einer Rede vor den Botschaftern der EU, die zu ihrer jährlichen Versammlung angereist waren, präsentierte sie eine These, von der sie wissen musste, dass sie Streit auslösen wird.