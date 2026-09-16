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Europäische UnionKommissionschefin von der Leyen hält Rede zur Lage der EU

Darin legt sie die Prioritäten der Union für das kommende Jahr fest und kündigt neue Initiativen an. Der diesjährige Ehrengast ist Kanadas Premierminister Mark Carney. Die Rede im Livestream.

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält um 9 Uhr im Europaparlament in Straßburg eine Rede zur Lage der Europäischen Union. Es wird erwartet, dass die deutsche Politikerin darin auch neue Projekte und Initiativen für die nächsten zwölf Monate ankündigt.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.
Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.
Yves Herman/REUTERS

Dabei dürfte es unter anderem darum gehen, ab welchem Alter Kinder und Jugendliche Social-Media-Plattformen nutzen dürfen. Nach der Massenankunft von Migranten aus Marokko in der spanischen Exklave Ceuta Ende Juli wird zudem erwartet, dass das Thema Migration eine Rolle spielt.

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SZ PlusVon Josef Kelnberger

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