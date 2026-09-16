EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält um 9 Uhr im Europaparlament in Straßburg eine Rede zur Lage der Europäischen Union. Es wird erwartet, dass die deutsche Politikerin darin auch neue Projekte und Initiativen für die nächsten zwölf Monate ankündigt.
Dabei dürfte es unter anderem darum gehen, ab welchem Alter Kinder und Jugendliche Social-Media-Plattformen nutzen dürfen. Nach der Massenankunft von Migranten aus Marokko in der spanischen Exklave Ceuta Ende Juli wird zudem erwartet, dass das Thema Migration eine Rolle spielt.