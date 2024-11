Die EU hat jetzt zwei Probleme: einen neuen starken Mann in Amerika, Donald Trump. Und einen neuen schwachen Mann in Deutschland, Olaf Scholz. Immerhin gibt sich eine Frau selbstbewusst.

Von Nicolas Richter, Hubert Wetzel, Budapest

Wie die neue, unschöne Welt aussieht, in der sich die Europäer nach dem Wahlsieg Donald Trumps wiederfinden, fasst der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in drastische Worte. Es sei „sehr einfach“, sagt er bei einem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Budapest. „Die Welt besteht aus Pflanzenfressern und aus Fleischfressern. Wenn wir uns entscheiden, Pflanzenfresser zu bleiben, werden die Fleischfresser gewinnen, und wir sind dann das Speiseangebot.“