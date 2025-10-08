Es gibt diese seltenen Momente, in denen Ursula von der Leyens Mimik etwas über ihre Gedanken verrät. In denen man das Gesicht der Präsidentin der Europäischen Kommission lesen kann, einer Meisterin der Selbstbeherrschung. Am Montagabend im Straßburger EU-Parlament kam es zu einem solchen Moment, als die linke Abgeordnete Manon Aubry aus Frankreich erklärte, warum sie einen von zwei neuen Misstrauensanträgen gegen die CDU-Politikerin gestellt hatte: vor allem wegen von der Leyens Nahost-Politik.
Warum die Widerstände gegen von der Leyen wachsen
Die Kommissionschefin muss sich zwei Misstrauensanträgen im EU-Parlament stellen. Hinter ihr schließen sich die Reihen der Unterstützer – dennoch steht sie vor harten politischen Kämpfen.
Von Jan Diesteldorf, Straßburg
Die EU-Kommission will Stahlimporte deutlich verteuern. Die Branche soll nicht länger unter US-Zöllen und chinesischen Subventionen leiden. Doch die Behörde trifft damit auch Deutschlands Autohersteller.
