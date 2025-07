Es ist ein bemerkenswertes Szenario, das der Europäischen Union drohen könnte: Wenn das Europaparlament der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag dieser Woche mit Zweidrittelmehrheit das Misstrauen ausspricht, verlöre von der Leyen damit ihr Amt. Die 27 Regierungen müssten sich auf die langwierige Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin machen. Die Exekutive der EU wäre auf Wochen hinaus handlungsunfähig – inmitten all der weltpolitischen Verwerfungen.

Natürlich droht dieses Szenario der EU nicht ernsthaft. Die Misstrauensabstimmung wurde von einem rechten Abgeordneten aus Rumänien initiiert, der die dafür nötigen 72 Unterschriften sammelte. Aber die Rechten verfügen über keine Mehrheit im Parlament, schon gar nicht über die nötige Zweidrittelmehrheit.

Und dennoch herrscht nun in Brüssel und Straßburg große Aufregung um diese Abstimmung. Ursula von der Leyen, das zeigen die Debatten, ist in ein schweres Gewitter geraten. Es hat mit ihrer Amtsführung zu tun, aber auch mit einem vermeintlichen Rechtsruck im Parlament, dem sie sich beuge.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will mit den Ultrarechten gegen von der Leyen stimmen

Anlass für die Abstimmung ist „Pfizergate“: Ursula von der Leyen hat während der Pandemie mit Pfizer-Chef Albert Bourla kommuniziert, aber die Textnachrichten gibt sie nicht heraus. Der Europäische Gerichtshof hat mittlerweile festgestellt, die Begründung für ihre Weigerung – die Nachrichten seien flüchtig – sei nicht stichhaltig. Es gibt bislang keinerlei Belege dafür, dass von der Leyen bei der Impfstoffbeschaffung ihre Amtspflichten verletzt hat.

Für den Antrag, von der Leyen das Misstrauen auszusprechen, wollen die „Patrioten“ stimmen, die von Marine Le Pen und Viktor Orbán gelenkt werden, ebenso die „Souveränisten“, denen die AfD angehört. Gespalten sind die Europäischen Konservativen und Reformer (EKR): Die polnische PiS macht gegen von der Leyen Front, Giorgia Melonis Fratelli halten ihr die Treue. Bemerkenswert aus deutscher Sicht: Das Bündnis Sahra Wagenknecht will mit den Ultrarechten gegen von der Leyen stimmen.

Was die Abstimmung so brisant macht, sind die Verwerfungen in der Mitte des Parlaments. Die Führung von Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen will keine gemeinsame Sache mit den Rechten machen, einerseits. Andererseits lässt so manche Äußerung vermuten, dass sie es für angebracht hielte, wenn die CDU-Politikerin von der Leyen zumindest einen Denkzettel erhielte – und mit ihr der CSU-Politiker Manfred Weber als Chef der Europäischen Volkspartei (EVP).

Der Chef der deutschen Sozialdemokraten kritisiert einen „Flirt mit rechts außen“

Weber wird seit der Europawahl 2024 vorgeworfen, er suche Mehrheiten mit Rechten, um etwa die Umwelt- und Klimapolitik abzuwickeln. Die Gemüter kochten endgültig hoch, als die EU-Kommission Ende Juni ankündigte, ein Gesetz gegen „Greenwashing“ in der Wirtschaft – irreführende Werbung mit umweltfreundlichen Inhalten – zurückzuziehen. Sie folgte damit einer Forderung von Webers EVP, die überbordende Bürokratie bemängelte.

René Repasi, Chef der deutschen Sozialdemokraten im Parlament, verknüpfte am Montag die Abstimmung über von der Leyen mit dem Agieren von Weber. Die beiden müssten erkennen, dass ihr „Flirt mit rechts außen“ ein „Holzweg“ sei, erklärte er und fügte hinzu: „Es wird interessant sein zu sehen, wie viele Abgeordnete den Misstrauensantrag ablehnen und ob die Kommission nach dem knappen Votum ihrer Nominierung im letzten November noch mehr Unterstützung in der Mitte des Parlaments verliert.“

Ursula von der Leyen wollte sich und ihre Politik bei einer Parlamentsdebatte am Montagabend verteidigen, begleitet von ihren 26 Kolleginnen und Kollegen aus der Kommission. Es wurde erwartet, dass sie ihre Politik in der Pandemie verteidigen und sich von rechts abgrenzen würde. Auch Manfred Weber wollte das Wort ergreifen. Hinter dem Misstrauensantrag steckten die „Putin-Freunde“, sagte er vorab der SZ. „Ich hoffe, dass sich diese Woche alle Demokraten zusammenraufen. Im Herbst starten wir dann gesetzgeberisch durch.“

Dahinter steckt die Hoffnung, das Gewitter über Ursula von der Leyen möge reinigend wirken. Sozialdemokraten und Liberale drohen damit, die Politik von der Leyens nicht mehr zu unterstützen. Umwelt- und Klimagesetze, die nach der Sommerpause ins Parlament kommen, könnten blockiert werden. Weber hält die Kritik an seinem Kurs für taktisch motiviert.

Er hat eine Statistik erstellen lassen, die besagt: Die Sozialisten hätten seit den Neuwahlen im Parlament doppelt so oft Mehrheiten mit den Rechten gebildet wie die EVP. „Wir brauchen keine Nachhilfe in Sachen Kampf gegen rechts“, sagt Weber. Das größte Problem für Ursula von der Leyen sei vielmehr „die Zerrissenheit von Sozialisten und Liberalen“. Wenn die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen die Migrationspolitik verschärfen oder der französische Präsident Emmanuel Macron die Klimaziele zurückschrauben wolle – dann stehe das im Gegensatz zur Politik ihrer Parteien im Europaparlament.