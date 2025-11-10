Ein paar Minuten mit Klaus Holetschek reichen, um zu verstehen, mit welchem Widerstand Ursula von der Leyen selbst in den eigenen Reihen zu kämpfen hat. Der CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag ist nach Brüssel gekommen, gemeinsam mit seinen CDU-Amtskollegen aus Thüringen und Sachsen. Fünf Tage EU-Politik, tagelang Termine, und dabei ein Thema, das alle drei am meisten umtreibt: von der Leyens Großreform des EU-Haushalts darf auf keinen Fall so bleiben, wie die Kommissionschefin sie im Sommer vorgeschlagen hat. Zwei Billionen Euro sollen es sein von 2028 bis 2034, zwei Drittel mehr als im vorigen Siebenjahreszeitraum, allein wegen der Summen schon kontrovers.