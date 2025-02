Europäische Union:Von der Leyen will den EU-Haushalt radikal umbauen

Von der Leyen will den EU-Haushalt radikal umbauen

Bislang war es ein Rätsel, wie stark die Chefin der Europäischen Kommission das gemeinsame Budget der EU-Staaten überarbeiten will. Ein erstes Papier zeigt: Sie geht äußerst ambitioniert zu Werke. Und sie riskiert Streit.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Wenn in Brüssel von diesem einen Rahmen die Rede ist, der in Europa alles zusammenhält, dann geht es immer gleich um unvorstellbare Dimensionen. Dann geht es um Hunderte Milliarden Euro, die sich über sieben Jahre erstrecken, aufgeteilt auf sieben Bereiche, ausgegeben in mehr als 50 Programmen, Fonds und „Instrumenten“.