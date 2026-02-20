Wer die Bürokratie eindämmen oder gar abbauen will, so wie das gerade in der Europäischen Union im Trend liegt, muss dahin gehen, wo es weh tut. Das wusste kaum jemand in der Geschichte so gut wie der Soziologe Max Weber. Schon vor mehr als 100 Jahren beschrieb er Wesensmerkmale der Amtsstuben-Herrschaft, die bis heute Bestand haben. Dazu gehört die Selbsterhaltungslogik eines Beamtenapparats, der nach immer neuen Kompetenzen strebt. Und die Hartnäckigkeit, mit der diese Kompetenzen dann verteidigt werden. „Eine einmal voll ausgeführte Bürokratie gehört zu den am schwersten zu zertrümmernden sozialen Gebilden“, schrieb Weber in „Wirtschaft und Gesellschaft“.