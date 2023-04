Seltene Nähe: Ursula von der Leyen und Friedrich Merz am Montag in der CDU-Zentrale in Berlin.

Von Robert Roßmann, Berlin

Es ist ein erstaunliches Duo, das da im Foyer der CDU-Zentrale erscheint. Ursula von der Leyen und Friedrich Merz haben zu einem gemeinsamen Statement gebeten. Ziemlich frohgemut marschieren die beiden an die Rednerpulte. Es sei ihm "persönlich eine große Freude", die EU-Kommissionschefin zu Besuch zu haben, sagt Merz - an der Stelle noch ganz förmlich.

Kurz darauf beginnen die beiden aber, sich zu Duzen. "Ursula" und "Friedrich" demonstrieren an diesem Montag eine Nähe, die man zwischen ihnen in den vergangenen Jahrzehnten nicht erlebt hat. Und das lag nicht nur daran, dass sich ihre Wege selten gekreuzt haben. Die beiden standen in der ganzen Zeit auch für verschiedene Vorstellungen von der CDU.

Aber jetzt steht Merz am Rednerpult und preist das Wirken von der Leyens beinahe euphorisch. Die Europäische Union habe während der Pandemie und angesichts des Krieges in der Ukraine "die Bewährungsprobe bestanden, zusammenzustehen, zusammenzuhalten und auch gemeinsame politische Entscheidungen zu treffen", sagt der CDU-Chef. Es sei insbesondere der EU-Kommission und hier wiederum "ganz besonders" von der Leyen zu verdanken, dass dies "in sehr sehr vielen Bereichen sehr erfolgreich gelungen" sei.

Die Europawahl ist für Merz eine erste Bewährungsprobe

Von der Leyen und Merz sind zwar Politiker einer Generation. Die EU-Kommissionschefin ist 64 Jahre alt, der CDU-Vorsitzende 67. Und die beiden gehören zweifelsohne seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Vertretern ihrer Partei. Aber sie standen fast nie auf derselben Bühne. Merz war Mitglied des Europaparlaments, allerdings lange vor von der Leyens Wahl zur Kommissionschefin. Von der Leyen war stellvertretende CDU-Vorsitzende, aber vor der Wahl von Merz an die Parteispitze. Und als Merz das erste Mal Unionsfraktionschef im Bundestag war, saß von der Leyen noch in einem niedersächsischen Kommunalparlament.

Jetzt haben sie aber doch noch zueinander gefunden. Und man darf durchaus davon ausgehen, dass das nicht daran liegt, dass sich die beiden auf einmal politisch ganz nah gekommen sind. Die Kommissionschefin mit ihrem Green New Deal ähnelt in vielem der Ampelkoalition in Berlin, deren Wirken Merz so heftig kritisiert.

In Deutschland dürfte mancher schon vergessen haben, dass von der Leyen CDU-Politikerin ist. Sie war bei der politischen Konkurrenz manchmal beliebter als in der eigenen Partei - was man von Merz eher nicht behaupten kann. Doch im kommenden Jahr wird das Europaparlament neu gewählt. Für den CDU-Chef ist das die erste bundesweite Abstimmung seit seiner Wahl an die Parteispitze - und damit seine Bewährungsprobe.

Vorher muss die CDU aber entscheiden, mit wem sie ins Rennen geht. Das letzte Mal war CSU-Vize Manfred Weber der Spitzenkandidat der beiden deutschen Unionsparteien und der Europäischen Volkspartei. Doch an die Kommissionsspitze schaffte es dann nicht Weber, sondern von der Leyen.

Von der Leyen hat noch nicht erklärt, ob sie weitermachen will. "Unsere Unterstützung im Falle einer entsprechenden Bereitschaft hat sie", sagt Merz jetzt. Er habe den Bundeskanzler über von der Leyens Besuch in der CDU-Zentrale informiert und damit "den Wunsch verbunden", dass von der Leyen von Deutschland für die Kommission vorgeschlagen werde, wenn sie für eine weitere Amtszeit bereit stehen würde. Dies sei am Morgen von allen im CDU-Präsidium unterstützt worden. Von der Leyen hatte an der Sitzung teilgenommen.

Doch die EU-Kommissionschefin hält sich auch an diesem Montag noch zurück, sie sondiert weiterhin ihre Chancen. Um im Amt bleiben zu können, braucht sie ja nicht nur die Spitzenkandidatur und ein gutes Wahlergebnis der EVP, sondern auch die Unterstützung vieler Regierungen. Man sei noch mehr als ein Jahr von der Europawahl entfernt, sagt von der Leyen. Für sie sei wichtig, dass in diesen kritischen Zeiten die Institutionen der EU geschlossen arbeiteten. Deshalb sei für sie noch "nicht der richtige Zeitpunkt, diese Frage für ein nächstes Mandat zu beantworten".

Von der Leyen ist - was die Spitzenkandidatur der beiden Unionsparteien in Deutschland angeht - in einer starken Position. Und das nicht nur, weil sie Amtsinhaberin ist, sondern auch wegen Seite 171 des Koalitionsvertrages von SPD, Grünen und FDP. Da steht nämlich: "Das Vorschlagsrecht für die Europäische Kommissarin oder den Europäischen Kommissar liegt bei Bündnis 90/Die Grünen, sofern die Kommissionspräsidentin nicht aus Deutschland stammt." In der Praxis bedeutet das: CDU und CSU haben nur eine Chance, den deutschen Posten in der Kommission zu besetzen, wenn von der Leyen im Amt bleibt. Die Union ist der Kommissionschefin also in gewisser Weise ausgeliefert.

Das hat auch CSU-Chef Markus Söder längst eingesehen. Auf die Frage der Süddeutschen Zeitung, ob es für ihn nicht ein Problem sei, mit einer Spitzenkandidatin anzutreten, deren Politik jener der Ampelkoalition sehr nahekomme, antwortete Söder, natürlich sei man über Beschlüsse der EU-Kommission "manchmal irritiert". Aber jenseits der Detailkritik gelte: "Wir haben eine deutsche Kommissionspräsidentin, die aus der Union kommt - deshalb ist sie die natürliche Kandidatin und hätte als unsere Spitzenkandidatin die besten Chancen."

Kein Wunder, dass von der Leyen ziemlich zufrieden mit den Unionsparteien ist. Sie habe "viel Unterstützung erfahren, dafür möchte ich mich bedanken", sagt sie am Ende ihres Eingangsstatements in der CDU-Zentrale. Sie "komme immer gerne wieder - und Danke für die Gastfreundschaft hier".