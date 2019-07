10. Juli 2019, 16:55 Uhr EU-Kommission "Sieben Kinder? Incredibile!"

Ursula von der Leyen hat sich immer auch als Europäerin gesehen. Das mächtigste Amt der EU? Für sie nur die Rückkehr an einen Ort, an den sie gehörte.

Ursula von Leyen ist beim Schaulaufen für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin in Brüssel. Die Abgeordneten fragen: Wieso sie? Und überhaupt: Wie ist sie denn so?



Von Karoline Meta Beisel und Alexander Mühlauer

Mittwochmorgen, 9.34 Uhr. Ursula von der Leyen ist in den Sitzungssaal JAN 4 Q2 des Europäischen Parlaments gekommen, um sich den Fragen der Sozialdemokraten zu stellen. Draußen lauern wieder mal Kamerateams, sie hoffen auf ein Interview, ein kurzes nur. Vergebens. Kaum ist von der Leyen angekommen, schließt sich die Tür auch schon wieder hinter ihr.

Von der Leyen ist auf Bewerbungstour in Brüssel. Sie muss jetzt zeigen, was sie kann, und wofür sie steht. Hier in Brüssel kennen die meisten ...