18. Dezember 2018, 07:49 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Brüssel verschärft CO₂-Grenzwerte. Neuwagen sollen bis 2030 rund 37,5 Prozent weniger klimaschädliches Kohlendioxid ausstoßen. Die europäische Einigung verlangt Deutschlands Autobauern mehr ab, als diese erhofft hatten. Die Einzelheiten

Bessere Hilfe für Arbeitslose in Europa. Der von Finanzminister Scholz vorgeschlagene europäische Finanztopf würde Deutschland pro Jahr zwei Milliarden Euro kosten. Doch er käme auch den Bundesbürgern zugute. Von Alexander Hagelüken und Alexander Mühlauer

Hessens Innenminister muss wegen mutmaßlich rechtem Netzwerk in Frankfurts Polizei vor den Innenausschuss. Das Gremium des Hessischen Landtags hat eine Sondersitzung anberaumt, bei der Peter Beuth erwartet wird. Der CDU-Politiker wird verdächtigt, Informationen zurückgehalten zu haben. Fünf Frankfurter Polizisten werden beschuldigt, in rechtsradikale Aktivitäten verstrickt zu sein. Berichten zufolge gibt es weitere Verdachtsfälle .

Cum-Ex-Kronzeugen kommen vor Gericht. In Deutschlands größtem Steuerskandal soll es nächstes Jahr zum ersten Strafverfahren kommen. Es geht um Wertpapierbetrug in Milliardenhöhe. Die Details

Weißes Haus: Keine Zusage zur Auslieferung Gülens. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu hatte gesagt, die USA bemühten sich darum, den Prediger zu überstellen. Ankara macht Gülen für den Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich. Zur Meldung

29-jähriger Arbeiter stirbt bei Unfall in Steinkohle-Zeche in Ibbenbüren. Er wurde dem Betreiber zufolge in einer schweren Tür eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. In wenigen Tagen schließt die letzte Steinkohle-Zeche Deutschlands. Mehr dazu

Was wichtig wird

Auftakt im Prozess um G20-Ausschreitungen an der Elbchaussee. Angeklagt sind vier junge Männer aus Hessen und ein 23-Jähriger aus Frankreich. Ihnen wird Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Weitere Anklagepunkte sind Mittäterschaft bei Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Strafmaß gegen Trumps Ex-Sicherheitsberater Flynn soll verkündet werden. Flynn hat wegen seiner Kooperation bei den Russland-Ermittlungen um Haftverschonung gebeten. Er bekannte sich unter anderem schuldig, bei FBI-Vernehmungen vorsätzlich falsche Angaben über Kontakte mit dem damaligen russischen Botschafter in den USA gemacht zu haben.

Frühstücksflocke