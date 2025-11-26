Das politische Ziel leuchtet ein, und die Kausalkette versteht jeder. An dem einen Tag kauft ein typischer Kunde eine Packung Kakao für die Weihnachtsbäckerei, an einem anderen erwirbt er einen neuen Sofatisch im Möbelhaus. In beiden Fällen hat er ein Produkt zu Hause, für die woanders auf der Welt womöglich ein Stück Regenwald abgeholzt worden ist, ganz ohne sein Wissen. Die Antwort der EU-Gesetzgeber darauf war, solche Waren einfach auszusperren und damit zum Schutz der Wälder der Welt beizutragen.
UmweltDie EU vertagt den Schutz der Wälder
Das Gesetz gegen die Abholzung der Wälder soll erneut aufgeschoben werden. Das zeigt: Wichtige Teile der Umweltpolitik von Kommissionschefin Ursula von der Leyen funktionieren in der Praxis nicht.
Von Jan Diesteldorf, Straßburg
