Am Ende richtet Annemie Turtelboom einen Appell, fast schon ein Flehen an die Politiker in der Europäischen Union. „Ein starker Binnenmarkt ist eine große Stärke gerade in diesen komplizierten Zeiten“, sagt die ehemalige belgische Justizministerin, die nun für den Europäischen Rechnungshof arbeitet. „In einer Welt, die von geopolitischen Spannungen und zunehmendem Wettbewerb geprägt ist, muss Europa mehr denn je dafür sorgen, dass sein Verkehrssystem zuverlässig ist.“