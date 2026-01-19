Am Ende richtet Annemie Turtelboom einen Appell, fast schon ein Flehen an die Politiker in der Europäischen Union. „Ein starker Binnenmarkt ist eine große Stärke gerade in diesen komplizierten Zeiten“, sagt die ehemalige belgische Justizministerin, die nun für den Europäischen Rechnungshof arbeitet. „In einer Welt, die von geopolitischen Spannungen und zunehmendem Wettbewerb geprägt ist, muss Europa mehr denn je dafür sorgen, dass sein Verkehrssystem zuverlässig ist.“
InfrastrukturWarum Europas Mega-Baustellen einfach nicht fertig werden
Lesezeit: 4 Min.
Transeuropäische Verkehrsprojekte wie am Brenner oder auf der Insel Fehmarn dauern zu lange und werden immer teurer, kritisiert der Europäische Rechnungshof. Beobachter sprechen in einem Fall gar von einem „Zombie-Projekt“.
Von Thomas Hummel und Vivien Timmler, München/Berlin
Fehmarnsundtunnel:Ihre Abfahrt verzögert sich um drei Jahre
Von Hamburg nach Kopenhagen in unter drei Stunden? Schön wär's. Möglich auch. Doch nun wird einer der zwei Ostsee-Tunnel viel später fertig als geplant. Schuld sind nicht die Dänen – sondern die Deutschen.
Lesen Sie mehr zum Thema