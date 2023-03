Die Sache schien besiegelt zu sein: 2035 wollte die EU das Ende von Benzinern und Dieselautos einläuten. Nun stellt sich FDP-Verkehrsminister Wissing in letzter Minute quer. Was der Streit für die Koalition und die Mobilität der Zukunft bedeutet.

Von Markus Balser, Michael Bauchmüller, Jan Diesteldorf, Josef Kelnberger, Oliver Klasen und Henrike Roßbach

Es war ein Auftritt, der nicht nur bei den eigenen Koalitionspartnern, sondern in ganz Europa für Erstaunen sorgte. Am Dienstagmittag stellte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor laufenden Kameras plötzlich das eigentlich doch schon seit Monaten besiegelte Aus für die Zulassung neuer Verbrenner-Autos in Europa ab 2035 infrage. Der ganze Plan könnte wegen des Widerstands aus Deutschland scheitern. In letzter Minute versucht die EU-Kommission, das Vorhaben nun noch mit einem Kompromiss zu retten. Die Süddeutsche Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen: