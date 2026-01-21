Was die europäische Sicht auf den Streit mit Donald Trump um Grönland betrifft, hat der französische Präsident Emmanuel Macron eigentlich schon am Dienstag in Davos alles gesagt, was es zu sagen gibt. In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum benutzte er ein Adjektiv, um die Situation zu beschreiben: „crazy“ – verrückt. Dann flog er wieder zurück nach Paris, noch bevor Trump am Mittwoch in der Schweiz eintraf. Auf eine Begegnung mit dem US-Präsidenten hatte Macron ganz offensichtlich keine Lust.