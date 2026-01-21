Was die europäische Sicht auf den Streit mit Donald Trump um Grönland betrifft, hat der französische Präsident Emmanuel Macron eigentlich schon am Dienstag in Davos alles gesagt, was es zu sagen gibt. In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum benutzte er ein Adjektiv, um die Situation zu beschreiben: „crazy“ – verrückt. Dann flog er wieder zurück nach Paris, noch bevor Trump am Mittwoch in der Schweiz eintraf. Auf eine Begegnung mit dem US-Präsidenten hatte Macron ganz offensichtlich keine Lust.
Trump und die EUFrankreich ist wütend, Deutschland zaudert – und Italien bremst
Trumps Drohung mit Strafzöllen wegen Grönland ist nicht hinnehmbar – da stimmen alle Europäer zu. Aber sind sie auch konfliktbereit genug, um sich ernsthaft zu wehren?
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Die USA entfallen dauerhaft als Freund und Partner – wir erleben nicht weniger als die zweite Zeitenwende. Deutschland und seine Nachbarn müssen zusammenstehen oder der Preis wird sehr hoch.
