Was die europäische Sicht auf den Streit mit Donald Trump um Grönland betraf, hatte der französische Präsident Emmanuel Macron eigentlich schon am Dienstag in Davos alles gesagt, was es zu sagen gibt. In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum benutzte er ein Adjektiv, um die Situation zu beschreiben: „crazy“ – verrückt. Dann flog er zurück nach Paris.