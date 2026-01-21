Zum Hauptinhalt springen

USA und EUGrönland gut, alles gut

Lesezeit: 4 Min.

Wie weit die europäische Einigkeit im Moment reicht, wird sich am Donnerstagabend beim außerplanmäßigen Gipfeltreffen in Brüssel herausstellen.
Wie weit die europäische Einigkeit im Moment reicht, wird sich am Donnerstagabend beim außerplanmäßigen Gipfeltreffen in Brüssel herausstellen. (Foto: Imago, Collage: Hofer)

Trumps Drohungen mit Strafzöllen wegen Grönland waren nicht hinnehmbar – da stimmten alle Europäer zu. Die Kehrtwende des US-Präsidenten erspart es ihnen, sich auf eine gemeinsame Abwehrstrategie einigen zu müssen.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Was die europäische Sicht auf den Streit mit Donald Trump um Grönland betraf, hatte der französische Präsident Emmanuel Macron eigentlich schon am Dienstag in Davos alles gesagt, was es zu sagen gibt. In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum benutzte er ein Adjektiv, um die Situation zu beschreiben: „crazy“ – verrückt. Dann flog er zurück nach Paris.

Zur SZ-Startseite

Europa
:Wir sind ihm scheißegal

Die USA entfallen dauerhaft als Freund und Partner – wir erleben nicht weniger als die zweite Zeitenwende. Deutschland und seine Nachbarn müssen zusammenstehen oder der Preis wird sehr hoch.

SZ PlusEssay von Kurt Kister

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite