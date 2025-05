Von Florian Flade, Ben Heubl und Jörg Schmitt

Eine Absprache mit US-Präsident Donald Trump, das weiß vermutlich auch der Novize im Auswärtigen Amt, hat dieser Tage die Halbwertszeit eines schnell zerfallenden Isotops. „Es wird finanziell schmerzhaft werden für Russland“, hatte Johann Wadephul am Sonntagabend in der ARD verkündet. Neue Sanktionen gegen Russland stehen im Raum, ein achtzehntes Paket wird vorbereitet, weil Moskau, statt über Frieden zu verhandeln, in den vergangenen Tagen wieder Tod und Verwüstung über ukrainische Städte gebracht hatte. „Es wird eine klare Reaktion des Westens geben und ich denke, auch von den Vereinigten Staaten von Amerika“, so der Minister. Doch vermutlich hat Wadephul selbst Zweifel.