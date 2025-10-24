EU zerstreitet sich bei Ukraine-Hilfe. Die EU-Mitglieder konnten sich nicht darauf einigen, das eingefrorene russische Staatsvermögen als Kredit für die Ukraine zu nutzen. Der belgische Ministerpräsident De Wever fürchtet Haftungsrisiken für sein Land. Das erhoffte Signal der Stärke an Moskau bleibt aus. Zum Artikel (SZ Plus)

USA beenden Handelsgespräche mit Kanada. Weil US-Präsident Trump über kanadische Werbung empört ist, hat er die Handelsgespräche mit dem Nachbarland für beendet erklärt. Die Werbung nutzt eine Aufnahme des früheren amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, der 1987 Zölle kritisierte. Zum Liveblog zur US-Politik

Wie es zur Konkretisierung von Merz‘ „Stadtbild“-Äußerung kam. In London hat Kanzler Merz (CDU) doch noch erklärt, was für ein Problem er mit dem „Stadtbild“ hat - es stören ihn Kriminelle ohne Aufenthaltserlaubnis. Die Erklärung fand offenbar auch auf Drängen des Vizekanzlers Klingbeil (SPD) statt. Zum Artikel

EXKLUSIV Top-Gewerkschafter warnen vor „Herbst der Grausamkeiten“. Die Chefs von IG Metall und Verdi kritisieren Bundeskanzler Merz (CDU). Sie wollen Sozialkürzungen verhindern, notfalls auch mit Protesten – und machen Vorschläge, wie sich der Sozialstaat künftig finanzieren lässt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen