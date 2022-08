Die Europäische Union will nach einem Bericht der Financial Times die Vergabe von Visa an russische Staatsbürger einschränken. Die Außenminister der EU-Staaten planen demnach auf ihrem zweitägigen Treffen in Prag, das am Dienstag beginnt, das bisher geltende Visaregime auszusetzen. Dem Bericht zufolge könnten die Visavergabe künftig verteuert und das Prozedere selber erschwert werden. Einige osteuropäische EU-Staaten hatten angekündigt, überhaupt keine Visa mehr an Russinnen und Russen auszugeben und dies auch EU-weit gefordert. Dies stößt allerdings bei einer Reihe von Ländern auf Widerstand, unter anderem hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz dagegen ausgesprochen.