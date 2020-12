Von Björn Finke und Alexander Mühlauer, Brüssel/London

Zumindest in einem Punkt waren sich Ursula von der Leyen und Boris Johnson vor diesem Wochenende einig: Ein Scheitern der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU befanden beide für wahrscheinlicher als eine Einigung. Die Kommissionspräsidentin berichtete beim EU-Gipfel am Freitag in Brüssel über ihre Sicht der Dinge. Der britische Premierminister hatte die seine bereits am Vorabend kundgetan. "Ich denke, wir müssen uns sehr, sehr klar darüber sein, dass es nun eine hohe Wahrscheinlichkeit - eine hohe Wahrscheinlichkeit - gibt, dass wir eine Lösung haben werden, die eher der australischen Beziehung mit der EU entspricht als der kanadischen", sagte Johnson in London. Mit Australien hat Brüssel keinen Handelsvertrag, mit Kanada sehr wohl.

Von der Leyen und Johnson hatten sich bei einem Arbeitsessen am Mittwoch darauf verständigt, dass die Verhandlungen bis Sonntagabend weitergeführt werden sollen. Dann wollen beide eine "feste Entscheidung" über die Zukunft der Gespräche fassen. In London und Brüssel wurde am Freitag darüber spekuliert, dass die beiden sich am Sonntag noch einmal persönlich treffen könnten. Bis dahin sollen die beiden Chefunterhändler versuchen, eine Annäherung zu erzielen.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie künftige Streitfälle geschlichtet werden können. Die britische Regierung behauptet, dass Brüssel de facto das Recht beanspruche, automatisch Zölle auf britische Waren zu verhängen, wenn London bei neuen EU-Gesetzen nicht mitzieht. Für Großbritannien wäre das ein No-Go, denn das käme der bereits verworfenen EU-Forderung nahe, dass die Briten alle künftigen Regeländerungen übernehmen sollen. Außerdem heißt es in London, die EU wolle, dass dieses Privileg nur einseitig für Brüssel gilt - wenn also die Briten Standards verschärfen und die EU nicht reagiert, hätte dies keine Folgen.

Um zu veranschaulichen, was das bedeuten würde, zog Johnson am Donnerstagabend zwei Vergleiche. "Mir wurde gesagt, das sei ein bisschen wie bei Zwillingen. Das Vereinigte Königreich ist der eine Zwilling, die EU ist der andere. Und wenn die EU sich für einen Haarschnitt entscheidet, dann muss sich das Vereinigte Königreich auch für einen Haarschnitt entscheiden, sonst wird es bestraft", sagte der Premier. Und fügte hinzu: "Oder wenn die EU beschließt, eine teure Handtasche zu kaufen, dann muss das Vereinigte Königreich auch eine teure Handtasche kaufen, sonst drohen Zölle." Dies sei kein vernünftiger Weg, erklärte Johnson, es sei ein Weg, Großbritannien "im regulatorischen Orbit der EU" zu halten.

In der Kommission wurde die Darstellung der Verhandlungsposition als "großzügige Überinterpretation" durch die britische Regierung abgetan. Brüssel verlange kein automatisches Recht, Zölle zu verhängen, und ein Mechanismus zur Streitschlichtung solle auch nicht nur für eine Seite gelten, hieß es am Freitag. Es sei aber klar, dass es eine Regelung geben müsse für das Problem, dass sich die Wettbewerbsbedingungen über die Jahre verändern könnten und dadurch eine Seite unfaire Vorteile habe. Entscheidungen darüber könnte etwa ein unabhängiges Schlichtergremium treffen.