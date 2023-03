Die Europäische Union will der Ukraine im Kampf gegen Russland helfen, "as long as it takes". Klingt entschlossen, doch was bedeutet der Satz eigentlich wirklich?

Von Hubert Wetzel

Ein Halbsatz, fünf Wörter - was kann da missverständlich sein? Jedenfalls klingt der knappe Satzbaustein, der sich inzwischen in den meisten EU-Dokumenten findet, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, ebenso entschlossen wie eindeutig: Europa, so heißt es dort, werde dem von Russland angegriffenen Land helfen, und zwar so lange, wie es nötig sei - "as long as it takes".

In Wahrheit ist es jedoch alles andere als klar, was diese Formulierung in der Praxis bedeuten soll. Verschiedene europäische Länder haben dazu sehr unterschiedliche Ansichten. Dass die fünf Wörter trotzdem regelmäßig in Gipfelerklärungen aus Brüssel stehen, die von allen 27 EU-Regierungen einstimmig gebilligt wurden und somit Geschlossenheit signalisieren, liegt gerade nicht an ihrer vermeintlichen Unzweideutigkeit. Im Gegenteil: Es liegt daran, dass diese Formulierung hinreichend schwammig ist.

Statt uneins lieber ungenau

"Im diplomatischen Geschäft ist Ungenauigkeit manchmal der Weg, um Einigkeit zu erreichen", sagt ein Diplomat, der sich wie die meisten Regierungsvertreter, die für diesen Artikel befragt wurden, lieber nicht mit Namen oder Herkunftsland zitieren lassen will. Ein Kollege aus einem anderen EU-Staat bestätigt das: "Diese Phrase ist vage genug, dass jede Regierung zustimmen und dann hineininterpretieren kann, was sie will", sagt er.

Das wiederum habe einen Zweck, sagt dieser Diplomat: Streit zu vermeiden. "Würden die Staats- und Regierungschefs ernsthaft darüber diskutieren, was mit 'as long as it takes' gemeint ist, gäbe es schnell Krach."

Um zu verstehen, worüber die EU-Länder sich streiten würden, hilft es, die Formulierung in ihre Bestandteile zu zerlegen. Da sind zunächst die Wörter "as long as" - auf Deutsch: so lange wie. Diese kann man auf zwei Arten auslegen. Nach Ansicht eines Teils der EU-Länder, zu denen Frankreich, die Niederlande, Italien und Deutschland gehören, beschreiben sie in erster Linie eine zeitliche Dimension. "Wir helfen der Ukraine so lange, wie der russische Angriffskrieg andauert, das ist doch klar", sagt ein Diplomat aus der Gruppe dieser Länder.

Über das Ausmaß der Hilfe ist damit aber - sehr bewusst - noch nichts Konkretes oder Verbindliches gesagt, sondern nur über die Dauer. "Zu sagen, wir unterstützen die Ukraine so lange wie nötig, ist etwas anderes, als zu sagen, wir unterstützen sie so umfassend oder so schnell wie möglich", sagt die Außenpolitikexpertin Minna Ålander vom Finnish Institute of International Affairs in Helsinki. Ein EU-Diplomat nennt ein Beispiel: "Es gibt ja Gründe, warum wir russisches Flüssiggas nicht sanktioniert haben oder bestimmte Waffenarten nicht liefern."

Andere EU-Länder, allen voran die baltischen Staaten - Estland, Lettland und Litauen - sowie Polen und Tschechien, interpretieren die Phrase dezidiert anders. Für sie enthält sie nicht nur das Versprechen, der Ukraine langfristig beizustehen, sondern auch die Zusage, dass Europa das derzeitige qualitative und quantitative Niveau an Hilfe beibehält oder sogar erhöht - sprich: zig Milliarden Euro ausgibt, um den ukrainischen Staatshaushalt zu stützen, Flüchtlinge zu versorgen oder Geschütze und Munition zu kaufen.

"Für uns bedeutet diese Formulierung: Wir unterstützen die Ukraine finanziell, humanitär und militärisch mit allem, was sie braucht und so lang, bis die Regierung in Kiew sagt, dass wir aufhören können", sagt ein hochrangiger tschechischer Regierungsvertreter.

"Es" steht für ein Kriegsziel, das niemand festgelegt hat

Das führt zum zweiten Bestandteil von "as long as it takes", der sich klarer anhört, als er ist: zu dem Wörtchen "it" - es. Was genau dieses "es" sei, bei dessen Erreichen die Europäer der Ukraine so lange wie nötig helfen wollten, sei nie klar festgelegt worden, sagt Ålander.

Und auch das ist eine absichtliche Definitionslücke: "It" ist ein Hilfswort für die 27 EU-Regierungen, um in gemeinsamen EU-Dokumenten eine Festlegung auf ein bestimmtes Kriegsziel vermeiden zu können. Denn darüber, was dieses Ziel sein sollte, gehen die Meinungen ebenfalls weit auseinander.

Die Haltung der meisten nord- und osteuropäischen EU-Länder ist glasklar und kompromisslos: Das Ziel der europäischen Unterstützung für Kiew ist, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnt. "Victory" - Sieg - ist ein Wort, das man in Gesprächen mit Diplomaten aus dieser Region sehr oft hört.

Was beinhaltet ein Sieg? "Wir können aufhören zu helfen, wenn die ganze Ukraine befreit ist", sagt der tschechische Diplomat. Das schließe die von Russland besetzte und annektierten Krim ein, ergänzt eine andere osteuropäische Regierungsvertreterin. "Territoriale Verluste für die Ukraine sollten wir nicht akzeptieren", sagt sie.

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis legte kürzlich in einer Reihe von Tweets seine Sicht der Dinge dar, die im Baltikum und von Polen geteilt wird: Die Ukraine könne militärisch siegen, schrieb er.

Die ukrainische Armee könne auch die Krim befreien, sofern der Westen sich nicht von den atomaren Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin einschüchtern lasse und Kiew möglichst schnell möglichst viele Waffen liefere. "Ein rascher, vollständiger Sieg ist die einzige Garantie für einen dauerhaften Frieden", twitterte Landsbergis.

"Nicht alle EU-Länder teilen die gleiche Bedrohungswahrnehmung"

Je weiter man allerdings in der EU nach Westen geht, desto weniger kategorisch äußern sich Diplomaten, wenn man sich mit ihnen über die Kriegsziele der Ukraine - das "it" in "as long as it takes" - unterhält. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz ist längst nicht der einzige EU-Politiker, der es vermeidet, von einem Sieg der Ukraine zu sprechen, sondern lieber sagt, das überfallene Land dürfe nicht verlieren und Russland nicht gewinnen. Mit der Entfernung zur Front wachse auch die politische Distanz, sagt die finnische Sicherheitsexpertin Ålander. "Nicht alle EU-Länder teilen die gleiche Bedrohungswahrnehmung."

"Die Staaten im Osten, die nahe dran sind an Russland, sehen den Krieg und Putin als eine existenzielle Bedrohung", sagt auch ein westeuropäischer Diplomat in Brüssel. "Sie sagen: Die Ukrainer kämpfen 'unseren Krieg'. Das verstehen wir sehr gut. Aber für uns ist das nun einmal nicht ,unser Krieg'."

Dementsprechend haben die EU-Länder sehr unterschiedliche Ansichten dazu, wie weit man sich auf einen Eskalationswettlauf mit Putin einlassen sollte, was die Kampfhandlungen erreichen können und welche Bedingungen man an ein Ende des Kriegs knüpfen muss. Der Ukraine keine westlichen F-16-Kampfjets und weitreichenden Raketen zu liefern, mit denen sie russisches Gebiet beschießen könnte, ist eine sehr bewusste Entscheidung, die bisher auch von den USA mitgetragen wird - Putin soll nicht zu einem irrationalen Gegenschlag mit Atombomben provoziert werden.

Zögern befördert den Abnutzungskrieg im Donbass, befürchten die Osteuropäer

Die Osteuropäer halten diese Strategie dagegen für grundfalsch. Sie befürchten, dass zögerliche Waffenlieferungen nur jenen zähen, quälenden Abnutzungskrieg befördern, der derzeit im Donbass tobt und den die Ukraine auf Dauer kaum gewinnen kann. "Wenn ich Kampfjets hätte, würde ich sie sofort alle der Ukraine geben", sagte jüngst frustriert die estnische Regierungschefin Kaja Kallas. Polen und die Slowakei haben genau das jetzt angekündigt: Sie wollen aus ihren Beständen Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart vom Typ MiG-29 an die Ukraine abgeben.

Diese Unterschiede beim Blick aufs Militärische setzen sich im Diplomatischen fort. Den Zehn-Punkte-Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zum Beispiel unterstützen einige EU-Länder voll. Andere sehen ihn dagegen skeptisch, weil darin gefordert wird, dass Russland die Krim zurückgeben und der Ukraine Reparationen bezahlen müsse. Das klinge eher nach Deutschland im Jahr 1945, sagt ein Diplomat. Dass Russland demnächst bedingungslos kapituliere, sei aber ja wohl eher nicht zu erwarten.

Die EU-Regierungen überbrücken diese interne Kluft dadurch, dass sie in gemeinsamen Dokumenten schreiben, man begrüße Selenskijs Plan und arbeite "mit der Ukraine" daran. Das ist eine höfliche Formulierung für: Wir hätten da noch ein paar Änderungsvorschläge.

Angesichts all dieser umstrittenen Fragen, ist es kaum verwunderlich, dass sich die Staats- und Regierungschefs bei ihren Treffen in Brüssel lieber hinter einer Floskel verstecken, die keinem weh tut. Die Alternative wäre offener Streit - und den will niemand. In den Entwürfen der Abschlusserklärung des für kommende Woche geplanten EU-Gipfels findet man in dem Kapitel, das sich mit der Hilfe für die Ukraine befasst, daher auch wieder fünf bekannte Wörter: "as long as it takes".