"Solange es nötig ist": Die EU will die Ukraine weiterhin unterstützen, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen - Zerstörungen nach einem Angriff auf Kramatorsk am Dienstag.

Noch nie in ihrer Geschichte ist die EU einem Land gegenüber so in Vorleistung gegangen. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, der Ukraine auch in Zukunft dabei zu helfen, sich gegen russische Angriffe zu verteidigen - und die nötigen Waffen dafür zu liefern.