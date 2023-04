EU und Ukraine:Bei aller Freundschaft

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Die Geschäftsgrundlage der EU besteht, sehr grob gesagt, aus zwei Prinzipien: Solidarität und Konsens. Die 27 Mitgliedsländer helfen einander und anderen - in dem Umfang, auf den sie sich einstimmig oder mit sogenannter qualifizierter Mehrheit einigen können. Was den Beistand für die Ukraine angeht, kann man derzeit beobachten, wie Solidarität und Konsens an ihre Grenzen stoßen. In mindestens drei Fällen werden wichtige Entscheidungen durch widerstreitende nationale Interessen blockiert oder aufgehalten.