Am Ende seines Briefs lässt Belgiens Premierminister Bart De Wever die Tür einen Spaltbreit offen. Es sei schon noch möglich, schreibt er sinngemäß an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die vor allem in Belgien eingefrorenen russischen Vermögenswerte in einen Kredit an die Ukraine umzuwandeln. Das jedenfalls ist der Plan der Kommission. Damit will sie die Finanzierung des bedrängten Landes für die kommenden beiden Jahre sichern. Eine Zustimmung Belgiens sei aber „nur möglich“, schränkt der flämisch-nationalistische Regierungschef in dem am Donnerstag verschickten Schreiben ein, „wenn alle oben genannten Bedenken angemessen und vollständig berücksichtigt werden“.