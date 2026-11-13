Nun hat auch Moskau zugestimmt: Die Europäer sollen bei den Gesprächen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine vollwertig mit am Tisch sitzen. Aber wen sollen sie schicken? Und worüber genau soll geredet werden?

Es ist also offiziell: Bei der nächsten Gesprächsrunde über ein Ende des Kriegs in der Ukraine werden nicht nur die Ukraine, Russland und die USA am Tisch vertreten sein, sondern auch Europa. Das sei nun „klar“, sagte am Freitagmorgen der irische Regierungschef Micheál Martin, an diesem Tag Gastgeber eines informellen EU-Gipfeltreffens in Dublin.