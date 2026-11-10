Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni ist für ihre expressive Mimik bekannt. Verwundert hochgezogene Augenbrauen, genervt nach oben verdrehte Augen – man kann am Gesicht der Römerin ziemlich gut ablesen, was sie denkt oder fühlt.
Russlands Krieg gegen die UkraineDie EU kann mitreden bei den Friedensgesprächen – aber wen soll sie schicken?
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Italiens Ministerpräsidentin Meloni fordert, die Europäer müssten endlich mit einer Stimme sprechen, wenn mit Trump und Putin über Frieden in der Ukraine verhandelt wird. Die deutsche Regierung sieht sich in einer Schlüsselrolle.
Von Daniel Brössler und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel
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