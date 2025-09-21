Ukraine EU will Ukraine mit russischem Staatsvermögen unterstützen 21. September 2025, 16:53 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Kiew, Anfang September. Nach einem russischen Drohnen- und Raketenangriff verdunkelt Rauch den Himmel. (Foto: OLEKSII FILIPPOV/AFP)

Die Europäische Kommission will der Ukraine mit eingefrorenen russischen Geldern helfen, ohne das Geld zu beschlagnahmen. Ein Tabubruch light – und wohl die letzte Option, die Unterstützung Kiews zu sichern.

Von Jan Diesteldorf und Hubert Wetzel, Brüssel

