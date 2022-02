Eine "Zäsur" für die Gemeinschaft: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Josep Borrell, Hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik am Sonntag in Brüssel.

Von Matthias Kolb und Josef Kelnberger, Brüssel

Ursula von der Leyen, die Präsident der Europäischen Kommission, hat am frühen Sonntagabend weitere Strafen gegen Wladimir Putins Russland sowie Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine vorgeschlagen. So werde die Europäische Union erstmals den Kauf und die Lieferung von Waffen finanzieren. Dies bezeichnete von der Leyen als eine "Zäsur" für die Staatengemeinschaft. Am Sonntagabend berieten zudem die Innenministerinnen und Innenminister der EU-Staaten in Brüssel bei einem Krisentreffen, wie mit den vielen Flüchtlingen aus der Ukraine umgegangen werden solle.

Was die Waffenlieferungen an die Regierung der Ukraine betrifft, hieß es aus Kreisen der Kommission, dafür sollten 450 Millionen Euro an EU-Geldern genutzt werden. 50 Millionen Euro seien dabei für Güter wie Helme, Benzin oder Erste-Hilfe-Material vorgesehen. Das Geld stammt aus einem Programm mit dem etwas unglücklichen Namen "Europäische Friedensfazilität". Dieses Finanzierungsinstrument wurde geschaffen, um die Fähigkeiten von Streitkräften in Partnerländern zu stärken.

Vorgesehen ist auch, die "Medienmaschine des Kreml" in der EU zu verbieten

Zudem sollen die EU-Außenminister beschließen, den europäischen Luftraum "für Russen" zu schließen, wie die CDU-Politikerin sagte. Alle Flugzeuge, die in Russland registriert sind, sich im Besitz von Russen oder "unter deren Kontrolle" befinden, sollen das Gebiet der EU weder überfliegen, dort starten und landen dürfen. Auch Chartermaschinen wären betroffen.

Einen "beispiellosen Schritt" nannte von der Leyen den Plan, die "Medienmaschine des Kreml" in der EU zu verbieten. Die Sender und Plattformen Russia Today und Sputnik, die dem russischen Staat gehören, sowie deren Tochtergesellschaften sollten nicht weiter "ihre Lügen verbreiten" können, "um Putins Krieg zu rechtfertigen und Streit in der Union zu säen", sagte die Kommissionspräsidentin. Man sei dabei, Werkzeuge zu entwickeln, um deren "giftige und schädliche Desinformation" in Europa zu verbieten, so von der Leyen. In Deutschland hat der TV-Sender Russia Today bisher keine Sendelizenz erhalten, weshalb er seine Inhalte über das Internet verbreitet.

Überall soll das gleiche, unbürokratische Verfahren zur Aufnahme von Flüchtlingen gelten

Bei ihrem Krisentreffen am selben Tag haben die Innenministerinnen und Innenminister der EU sich in Brüssel mit der großen Zahl an Flüchtlinge befasst, die aus der Ukraine erwartet werden. Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, der Slowene Janez Lenarčič, hatte zuvor gesagt, man rechne mit mehr als sieben Millionen Vertriebenen in der Ukraine. Man will, wie nach den Innenminister-Beratungen bekannt wurde, in allen EU-Mitgliedstaaten das gleiche, unbürokratische Verfahren zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen schaffen. Das würde bedeuten, dass Geflüchtete aus der Ukraine keine Asylverfahren durchlaufen müssen und einen vorübergehenden Schutz in der Europäischen Union für bis zu drei Jahre erhalten.

Damit würde erstmals eine entsprechende Rechtsgrundlage angewendet, die nach den Balkan-Kriegen geschaffen worden war. Die Richtlinie ist gedacht für den Fall, dass es so viele Asylanträge gibt, dass das Standardverfahren zu einer Überlastung der Behörden führen könnte.

Die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson will beim nächsten regulären Treffen des Innen-Rates am Donnerstag den Mechanismus offiziell vorschlagen. Bei dem Treffen müssten dann mindestens 15 der 27 Länder mit mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung zustimmen, die Richtlinie zu nutzen. Johansson sprach am Sonntag davon, es zeichne sich ein "breiter Rückhalt" dafür ab. "Europa ist angesichts der russischen Bedrohung heute enger zusammengerückt", sagte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD).

Zu den Mindeststandards, die alle EU-Länder garantieren müssten, gehören etwa eine Arbeitserlaubnis für die Vertriebenen sowie Zugang zu Sozialhilfe, medizinischer Versorgung, Bildung für Minderjährige und unter bestimmten Bedingungen auch die Möglichkeit zur Familienzusammenführung. Auch die freiwillige Umverteilung von Flüchtlingen in der EU ist möglich. Darum habe bislang jedoch noch kein EU-Land gebeten, sagte Johansson, auch keines direkt an der Grenze zur Ukraine wie Polen, das bislang die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR etwa 368 000Menschen auf der Flucht. Die Zahl basiere auf Daten nationaler Behörden und steige. Wie der Grenzschutz mitteilte, kamen allein in Polen mehr als 200 000 Flüchtlinge seit Beginn des Ukraine-Kriegs an. Auch Deutschland stellt sich auf die Aufnahme einer größeren Zahl von Menschen ein. Erste Kriegsflüchtlinge trafen am Wochenende in der Bundesrepublik ein, ihre Zahl war noch relativ gering.