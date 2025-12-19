Zum Hauptinhalt springen

Russlands Krieg und EuropaSo funktioniert der Ukraine-Kredit

Lesezeit: 3 Min.

Die Ukraine braucht Geld für ihre Verteidigung und ihren Wiederaufbau. Zahlt Russland am Ende die Rechnung? Zerstörungen in der Oblast Donezk.
Die Ukraine braucht Geld für ihre Verteidigung und ihren Wiederaufbau. Zahlt Russland am Ende die Rechnung? Zerstörungen in der Oblast Donezk. (Foto: Friedrich Bungert)

Die EU nimmt 90 Milliarden Euro gemeinsame Schulden auf, um Kiew zu finanzieren. Russland soll dennoch haften. Wie geht das zusammen?

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Der Blick in den Abgrund macht kreativ. Als die Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstagabend beim Dinner im Brüsseler Ratsgebäude zusammensaßen, rückten sie schnell ziemlich weit heran an einen Abgrund, in den sie auf keinen Fall stürzen wollten. Abgestürzt wären sie, wenn sie sich nicht auf frisches Geld für die Ukraine hätten einigen können. Das Signal an die Welt wäre fatal gewesen, das hatten sie fast alle vor dem Treffen betont. Noch schlimmer aber angesichts der brutalen Realität auf dem Schlachtfeld: Der ukrainische Staat hätte in wenigen Monaten seine Streitkräfte nicht mehr finanzieren können. Bis zu einer Niederlage im Krieg gegen Russland wäre es dann nicht mehr weit gewesen.

