Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Statement in Kiew am 15. September.

Mit 18 Milliarden Euro will Brüssel das vom Krieg gequälte Land 2023 unterstützen. Verglichen mit Krisenhilfen für die eigenen Mitgliedstaaten ist das nicht besonders viel.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Die Europäische Union soll die Ukraine im kommenden Jahr mit bis zu 18 Milliarden Euro finanziell unterstützen - 1,5 Milliarden Euro pro Monat. Einen entsprechenden Vorschlag will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Mittwoch den Regierungen der Mitgliedsländer vorlegen. Das Geld solle Kiew über langfristige Kredite, aber auch durch Zuschüsse zur Verfügung gestellt werden, heißt es in einem Diskussionspapier der Kommission, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die ukrainische Regierung brauche das Geld dringend, um die laufenden Staatsausgaben zu bezahlen. Ein Teil des Geldes solle aber auch dafür ausgegeben werden, um wichtige Infrastrukturanlagen zu reparieren, die von Russland zerstört wurden.

Sollten die EU-Regierungen die Hilfen in der vorgeschlagenen Höhe billigen, womit in Brüssel gerechnet wird, würde die Union etwa die Hälfte der Finanzierungslücke schließen, die im ukrainischen Staatshaushalt für 2023 erwartet wird. Laut EU-Kommission wird diese bei 38 bis 40 Milliarden Euro liegen, etwas mehr als drei Milliarden Euro pro Monat. Die Summe von 18 Milliarden Euro "entspricht einem sehr beträchtlichen Anteil" des für 2023 erwarteten Finanzierungsbedarfs, schreibt die Kommission in dem Diskussionspapier. Andere Geldgeber, darunter die USA und der Internationale Währungsfond, sollen den Rest des Fehlbetrags aufbringen.

Der Corona-Hilfstopf der EU enthält mehr als 800 Milliarden Euro

Im Vergleich zu den Summen, die die EU ausgibt, um ihre Mitglieder bei der Bewältigung der Corona-Pandemie oder der Energiekrise zu unterstützen, sind 18 Milliarden Euro zwar eher gering. Der Corona-Hilfstopf, der unter dem Namen NextGenerationEU firmiert, ist mit mehr als 800 Milliarden Euro gefüllt, die in den kommenden Jahren a die EU-Staaten in Form von Krediten und Zuschüssen abfließen sollen. Für Investitionen, die Europas Energieproduktion klimafreundlicher und den Kontinent unabhängig von russischem Gas machen sollen, sind in dem sogenannten RepowerEU-Programm mehr als 300 Milliarden Euro vorgesehen.

Dennoch verpflichtet sich die EU mit dem geplanten Hilfspaket für Kiew de facto dazu, die Ukraine finanziell über Wasser zu halten - zunächst kurzfristig, vermutlich aber auch mittelfristig, denn damit, dass sich die wirtschaftliche Lage in dem überfallenen Land bald nennenswert besser wird, rechnet in Brüssel niemand ernsthaft. "Es ist sicher, dass die Ukraine für die absehbare Zukunft einen sehr hohen Finanzierungsbedarf haben wird", schreibt die Kommission.

Die EU handelt nicht ganz uneigennützig, wenn sie nun ein weiteres Hilfspaket für Kiew schnürt. Brüssel und die EU-Länder haben keinerlei Interesse daran, dass der ukrainische Staat aus Geldnot kollabiert und essenzielle Einrichtungen wie Polizei, Schulen oder Krankenhäuser nicht mehr bezahlen kann. Das würde dazu führen, dass noch mehr Menschen aus dem Land nach Westen in die EU fliehen. Dort wiederum haben manche Länder schon jetzt Probleme, die Hunderttausenden Flüchtlinge, die bereits gekommen sind, unterzubringen und zu versorgen.

Die Ukraine-Hilfen der USA könnten weniger werden

Zudem kontert die EU mit dem neuen Hilfspaket die wachsende Kritik in den USA, dass Europa zu wenig für die Ukraine tue und Amerika einen zu großen Teil der Last trage. Diesen Vorwurf erheben vor allem republikanische Politiker. In der Ukraine sind die Befürchtungen groß, dass diese Stimmen durch den erwarteten Sieg der Republikaner bei den Kongresswahlen an Einfluss gewinnen könnten und die amerikanische Unterstützung deswegen abnehmen wird, ohne dass die Europäer ihre Hilfe hochfahren.

Nach Berechnungen des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel haben die USA für die Ukraine seit Kriegsausbruch etwas mehr als 52 Milliarden Euro an militärischer, humanitärer und finanzieller Unterstützung bereitgestellt. Der entsprechende Wert für die EU-Institutionen und -Mitgliedsländer liegt hingegen bei 29 Milliarden Euro. Das neue 18-Milliarden-Paket würde diese Lücke weitgehend schließen.

Allerdings müssen sich die EU-Regierungen noch auf die Finanzierung einigen. Im Gespräch ist in Brüssel, sich an dem Modell NextGenerationEU zu orientieren. Um die Corona-Hilfen zu bezahlen, nimmt die EU-Kommission dabei im Namen der gesamten Union Kredite auf, die durch den EU-Haushalt abgesichert werden. Diese Form der gemeinsamen Schuldenaufnahme stößt nicht in allen Mitgliedsländern auf Zustimmung. Ungarn zum Beispiel hat bereits angekündigt, von der EU gemeinsam finanzierte Ukraine-Hilfen keinesfalls mittragen zu wollen. Das kann sich im Lauf der Verhandlungen allerdings auch wieder ändern.