EuropaGeld für die Ukraine – woher nehmen, wenn nicht von Russland?

Lesezeit: 3 Min.

Europa will  weiter helfen, weiß aber nicht, wie es das bezahlt: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit António Costa, Präsident des Europäischen Rats, am Donnerstag in Brüssel. (Foto: NICOLAS TUCAT/AFP)

Der Plan der EU, der Ukraine mit einem Kredit über 140 Milliarden Euro zu helfen, scheitert vorerst am Widerstand Belgiens. Aber das Problem der Europäer ist grundsätzlicher.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Auf der Internetseite der britischen Regierung wurde auch am Freitagmorgen noch entschlossener Optimismus verbreitet. Das Treffen der sogenannten Koalition der Willigen am Nachmittag in London, so hieß es dort, ziele darauf, „die Ukraine weiter zu stärken und Russlands Fähigkeit, Krieg zu führen, zu schwächen“. In diesem Zusammenhang lobte die Regierung sowohl die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump tags zuvor, Strafmaßnahmen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil zu verhängen, als auch die Billigung des 19. Sanktionspakets der EU gegen Russland.

