Donald Trump war nicht persönlich anwesend, aber allgegenwärtig beim Ukraine -Sondergipfel der Europäischen Union am Donnerstag in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs wollten – mit Ausnahme des Ungarn Viktor Orbán – ein Zeichen setzen, dass die EU weiterhin fest an der Seite der Ukraine steht, obwohl Trump die Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin sucht. Zugleich wollten sie sich über ein gigantisches Aufrüstungsprogramm verständigen, das Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen diese Woche vorgestellt hat . Das Ziel: Europa soll sich so bald wie möglich auch ohne Unterstützung durch die USA gegen Russland verteidigen können.

In Europa habe „eine neue Ära begonnen“, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer dramatischen Rede an die Nation am Mittwochabend. Sie war als Einstimmung auf den Sondergipfel gedacht. Über die Zukunft Europas dürfe „nicht in Moskau und nicht in Washington“ entschieden werden, sagte Macron.

Der französische Präsident zeichnete eindringlich das Bild einer „russischen Bedrohung“ für Europa. Unter Verweis auf ein Gespräch mit dem mutmaßlichen neuen Bundeskanzler Friedrich Merz erneuerte er sein Angebot, die europäischen Verbündeten unter den Schutz der französischen Atomwaffen zu stellen. Daraus sprechen die Zweifel, ob die USA unter Präsident Trump noch zu ihren Verpflichtungen innerhalb der Nato stehen.

Im offensichtlichen Widerspruch zu Friedrich Merz sagte der noch amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag in Brüssel, er vertraue weiterhin auf den atomaren Schutz durch die USA. Der russische Außenminister Sergej Lawrow wertete die Aussagen Macrons als „als Bedrohung für Russland“.

Die EU will sicherstellen, dass die Ukraine nicht aus einer Position des Bittstellers heraus verhandeln muss

Anlass des Gipfeltreffens in Brüssel sind die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine, die Trump in Abstimmung mit Putin einleiten will. Trump hat vorab bereits wesentliche Forderungen der Ukraine abgeräumt, etwa eine Nato-Mitgliedschaft. Dem setzt die EU eine Strategie namens „Frieden durch Stärke“ entgegen. Sie soll sicherstellen, dass die Ukraine nicht aus einer Position des Bittstellers heraus verhandeln muss.

Der ukrainische Präsident wurde in Brüssel als Gast herzlich begrüßt, allerdings zeichneten sich doch Risse unter den 27 EU-Staaten ab. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico schien seine Zustimmung an Bedingungen zu knüpfen: Die EU solle sicherstellen, dass die Slowakei mit billigem Gas versorgt wird. Die Ukraine hat zu Jahresbeginn die Durchleitung von russischem Gas durch ihr Territorium in mehrere EU-Länder eingestellt. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán dagegen lehnte die weitere Unterstützung für die Ukraine grundsätzlich ab. Sie verlängere nur unnötig den Krieg in der Ukraine. Er empfahl direkte Friedensverhandlungen mit Putin.

Deshalb wurde erwartet, dass 26 der 27 Staats- und Regierungschefs die abschließende Gipfelerklärung an Ungarn vorbei beschließen würden, zumindest jenen Teil, der sich mit der Ukraine-Hilfe befasst. Die Geduld der europäischen Partner mit dem Ungarn scheint jedenfalls am Ende zu sein. Emmanuel Macron hatte den Ungarn am Mittwochabend im Élyséepalast empfangen, aber das Gespräch führte offenbar zu keiner Verständigung. Im Anschluss traf sich Orbán mit Marine Le Pen. Er habe „die zukünftige Präsidentin“ getroffen, schrieb er hinterher auf der Plattform X.

Tagelang hatten die EU-Diplomaten in Brüssel über die Gipfelerklärung verhandelt, am Ende lehnte nur noch der ungarische Botschafter ab. Waffenstillstandsverhandlungen dürften demnach nicht ohne die Ukraine und auch nicht ohne die EU stattfinden. Es reiche auch kein provisorischer Waffenstillstand, vielmehr brauche die Ukraine einen umfassenden Friedensvertrag. Er soll verhindern, dass das Land neuerlich von Russland angegriffen werden kann.

Die EU verspricht deshalb, den ukrainischen Staat und die ukrainische Armee dauerhaft zu unterstützen. Insgesamt 30 Milliarden Euro überweist sie in diesem Jahr an die Ukraine. Darüber hinaus soll nach Möglichkeiten gesucht werden, kurzfristig Waffen und Munition über die Etats der Mitgliedstaaten zu besorgen. Damit soll auch die fehlende Waffenhilfe aus den USA ausgeglichen werden. Donald Trump hat die Lieferungen diese Woche ausgesetzt, um den ukrainischen Präsidenten unter Druck zu setzen: Er soll sich nach dem Eklat im Weißen Haus den amerikanischen Bedingungen für die Waffenstillstandsverhandlungen beugen.

Einzelne Staaten, so heißt es in der Erklärung, könnten weitere Sicherheitsgarantien abgeben. Dazu gehört das Entsenden von Truppen, die einen Waffenstillstand sichern. Dazu haben sich Frankreich und Großbritannien bereit erklärt, allerdings unter der Voraussetzung, dass die USA ihnen Rückendeckung gewähren. Emmanuel Macron kündigte an, über die Modalitäten einer solchen Friedensmission würden interessierte Staaten kommende Woche in Paris verhandeln. Die russische Regierung lehnt eine Beteiligung von EU-Staaten an einer Friedenssicherung allerdings kategorisch ab.