Von Hubert Wetzel, Brüssel

Krieg ist teuer. Wie teuer, merken die Europäer zwei Jahren nach Beginn der groß angelegten russischen Invasion in der Ukraine zunehmend. 28 Milliarden Euro habe allein Deutschland bereits ausgegeben oder zugesagt, um dem überfallenen Land mit Militärhilfe beizustehen, rechnete Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstagmittag vor, als er zum EU-Gipfel in Brüssel eintraf. Trotzdem ist die Lage der ukrainischen Armee an der Front im Donbass verzweifelt, es fehlt an Waffen und vor allem an Munition. Zugleich sind die Staatskassen der EU-Länder weitgehend leer, keine Regierung hat irgendwo einige Zigmilliarden herumliegen, mit denen man Kiew aushelfen könnte.