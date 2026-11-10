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HaushaltsplanMerz macht höhere EU-Beiträge von Ukraine-Hilfe abhängig

Lesezeit: 3 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts)  hat dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa (hier bei einem Besuch in Berlin), einen dringenden Brief geschrieben.
Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts)  hat dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa (hier bei einem Besuch in Berlin), einen dringenden Brief geschrieben.
Christoph Soeder/dpa

Der Bundeskanzler verlangt ein „gemeinsames Bekenntnis“ der EU, um die Finanzierung der Ukraine im kommenden Jahr zu sichern. Andernfalls werde Deutschland sich beim EU-Haushalt querstellen.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

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Je nach Lesart haben die Zeilen, die Friedrich Merz mit Datum vom 6. November an EU-Ratspräsident António Costa schrieb, etwas Erpresserisches. Oder sie sind einfach nur logisch: In einem zweiseitigen Brief fordert der Bundeskanzler Costa auf, die Finanzierung der Ukraine zum Thema des anstehenden informellen Gipfeltreffens der europäischen Staats- und Regierungschefs in Dublin Ende dieser Woche zu machen und sie daraufhin parallel zum mehrjährigen EU-Haushalt zu verhandeln. Wenn die Europäer nicht gemeinsam und fair verteilt die zusätzlichen Mittel für Kiew aufbrächten, schreibt Merz sinngemäß, brauche man über andere finanzielle Angelegenheiten gar nicht erst weiter zu reden.

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