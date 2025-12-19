Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben sich im Ringen um die künftige Finanzierung der Ukraine auf einen Kompromiss verständigt. Wie Bundeskanzler Friedrich Merz nach dem EU-Gipfel in Brüssel ankündigte, erhält die Ukraine von der EU einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro. Falls Russland für Kriegsschäden keine Entschädigung leistet, sollen in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung herangezogen werden.
Russland-VermögenEU erfindet Notlösung zur Finanzierung der Ukraine
Der Plan, das eingefrorene Russland-Vermögen direkt für Kiew zu verwenden, ist gescheitert. In der Nacht zu Freitag einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf neue EU-Schulden. Der Kniff: Für die soll am Ende doch Russland zahlen.
Von Jan Diesteldorf, Brüssel
