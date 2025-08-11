Zum Hauptinhalt springen

Krieg in der UkraineEuropa ringt um Einfluss vor Trump-Putin-Treffen

Lesezeit: 3 Min.

Wird der US-Präsident berücksichtigen, was die Europäer bei einer Friedenslösung für existenziell halten? Hier mit Friedrich Merz beim NATO-Gipfel in Den Haag.
Wird der US-Präsident berücksichtigen, was die Europäer bei einer Friedenslösung für existenziell halten? Hier mit Friedrich Merz beim NATO-Gipfel in Den Haag. (Foto: LUDOVIC MARIN/via REUTERS)

Kanzler Merz plant einen virtuellen Gipfelmarathon, um Europas Regierungen auf einen gemeinsamen Ukraine-Kurs einzuschwören.  Die Sorge ist groß, der US-Präsident könnte die Zukunft der Ukraine und ganz Europas aufs Spiel setzen.

Von Daniel Brössler und Josef Kelnberger, Berlin, Brüssel

Achtung, Achtung, Donald Trump, hier spricht Europa: Es ist eine diplomatische Großoffensive, die Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gestartet hat, gemeinsam mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs sowie der EU-Kommission. Der US-Präsident soll davon abgehalten werden, am Freitag beim Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska die Zukunft der Ukraine und möglicherweise ganz Europas aufs Spiel zu setzen. Es dürfe „keinen Frieden geben, der russisches aggressives Vorgehen belohnt“, hat Kanzler Merz verkündet. Die Frage ist, ob die Europäer das verhindern können. Und vor allem: wie?

