Achtung, Achtung, Donald Trump, hier spricht Europa: Es ist eine diplomatische Großoffensive, die Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gestartet hat, gemeinsam mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs sowie der EU-Kommission. Der US-Präsident soll davon abgehalten werden, am Freitag beim Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska die Zukunft der Ukraine und möglicherweise ganz Europas aufs Spiel zu setzen. Es dürfe „keinen Frieden geben, der russisches aggressives Vorgehen belohnt“, hat Kanzler Merz verkündet. Die Frage ist, ob die Europäer das verhindern können. Und vor allem: wie?
Krieg in der UkraineEuropa ringt um Einfluss vor Trump-Putin-Treffen
Lesezeit: 3 Min.
Kanzler Merz plant einen virtuellen Gipfelmarathon, um Europas Regierungen auf einen gemeinsamen Ukraine-Kurs einzuschwören. Die Sorge ist groß, der US-Präsident könnte die Zukunft der Ukraine und ganz Europas aufs Spiel setzen.
Von Daniel Brössler und Josef Kelnberger, Berlin, Brüssel
