In Brüssel wird über einen möglichen Deal mit dem neuen US-Präsidenten spekuliert, der Amerikas Unterstützung für die Ukraine sicherstellen soll. Wie praktisch, dass es einen gemeinsamen Gegner gibt.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Donald Trumps Wahlsieg ist kaum eine Woche her. Doch das außen- und sicherheitspolitische Personal, das der künftige US-Präsident um sich sammelt, deutet bereits an, dass der Regierungswechsel in Washington besonders für ein Land schwierig werden wird: China.