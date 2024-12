Präsidentschaftswahl in Rumänien muss wiederholt werden. Das Verfassungsgericht in Bukarest ordnet an, dass der gesamte Wahlprozess inklusive der Festlegung eines neuen Termins sowie der Kandidatennominierung neu gestartet werden müsse. Hintergrund sind massive Zweifel an der Rechtmäßigkeit des ersten Wahlgangs, den Rechtsextremist und Russland-Freund Georgescu vor der liberalen Kandidatin Lasconi gewonnen hatte. Zum Artikel

Syrien: Islamistische Rebellen rücken vor. Für das Regime von Diktator Assad verschlechtert sich die Lage weiter. Die Rebellen übernehmen Aktivisten zufolge die Kontrolle über das nördliche Umland von Homs. Assads Soldaten sind in der drittgrößten Stadt des Landes offenbar auf dem Rückzug. Das einflussreichste Land in Syrien ist nun die Türkei. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in Nahost: Israel verstärkt Truppen an der syrischen Grenze

EXKLUSIV: Bahn nimmt spontan Kredit in Höhe von drei Milliarden Euro auf. Eigentlich sollte das Geld vom Bund kommen - doch darauf will sich der Konzern lieber nicht verlassen. Für die kurzfristige Kreditaufnahme werden hohe Zinskosten fällig. In einem Schreiben des Bundesverkehrsministeriums ist die Rede von einem zusätzlichen Zinsaufwand von „voraussichtlich zwei Millionen Euro“ - pro Woche. Zum Artikel (SZ Plus)

IS-Sympathisant in Augsburg festgenommen. Der 37-Jährige gilt als potenzieller Gefährder und sitzt nun in Abschiebehaft. Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums gibt es entgegen anderslautender Medienberichte jedoch keine konkreten Hinweise auf geplante Anschläge, auch nicht auf den Christkindlesmarkt in Augsburg. Zum Artikel

EXKLUSIV: Razzia bei der Hypo-Vereinsbank in München. Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Umsatzsteuerbetrug durch einen Kunden der Unicredit-Tochter. Im Fokus stehe ein Unternehmer, der verdächtigt wird, ein Netzwerk aus Scheinfirmen geschaffen zu haben, um ein komplexes System des sogenannten Umsatzsteuerkarussells zu betreiben, teilt die Staatsanwaltschaft mit, ohne den Namen der Bank zu nennen. Zum Artikel (SZ Plus)

Mehr als 130 Tote durch unbekannte Seuche in der Demokratischen Republik Kongo. Die Symptome deuteten auf eine Atemwegserkrankung hin, sagt der Generaldirektor des Instituts für öffentliche Gesundheit des zentralafrikanischen Landes. „Wir warten auf die Laborergebnisse in den nächsten 24 bis 48 Stunden, damit wir genau wissen, worum es sich handelt.“ Zum Artikel

